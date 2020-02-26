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Şarapova kortlara veda ediyor

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Şarapova kortlara veda ediyor
Şarapova kortlara veda ediyor

Rus tenisçi Mariya Şarapova 28 yıllık kariyerini sonlandırma kararı aldı. İlk Grand Slam şampiyonluğuna 2004'te henüz 17 yaşındayken ulaşan Şarapova'nın toplamda 5 Grand Slam zaferi bulunuyor.

Rus tenisçi Mariya Şarapova, Vanity Fair dergisi için kaleme aldığı yazıda tenise vedasını duyurdu.

32 yaşındaki Şarapova, "Bildiğiniz tek hayat biçimini nasıl geride bıkarsınız? Küçük bir kızken antrenman yapmaya başladığınız kortlara; sevdiğiniz spora- gizli gizli gözyaşları akıtmanıza sebep olan ve tarif edilemeyecek mutluluklar yaşatan, size bir aile veren, 28 yıldan uzun süredir size destek veren hayranlar kazandıran bir spora- nasıl veda edersiniz? Bu benim için çok yeni, o yüzden lütfen beni affedin. Tennis; sana elveda diyorum" ifadelerini kullandı. ekran-alintisi-031.jpg

​Yazının devamında kariyerinin kısa bir özetini yapan Şarapova, kendi hayatını tenise adaması kadar tenisin de kendisine bir hayat verdiğini ve bu hayatı her gün özleyeceğini yazdı. "Şimdi dönüp geriye bakınca tenisin benim dağım olduğunu fark ediyorum" ifadesini kullanan Şarapova, bu yolda birçok zorlukla karşılaştığını ama 28 yılın ardından artık başka mücadelelere girişmeye hazır olduğunu vurguladı. 

Şarapova yazısını şöyle bitirdi: "Açtığım yeni sayfada neyi seçersem seçeyim, hangi yeni dağa tırmanırsam tırmanayım mücadeleye devaam edeceğim. Tırmanmaya devam edeceğim. Büyümeye devam edeceğim."

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Şarapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı.

Şarapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.

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