Saray Gündemi:1980’lerde Denktaş “Bu ülkede bunca konut sorunu varken böyle bir şeye hiç gerek yok'' diye bütçeden çıkarmış

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından paylaştı:

Yeni bir Cumhurbaşkanlığı sarayı ve ikametgahı tartışmaları belli ki 1980’lerin ortalarına kadar dayanıyor. O dönemde çok tartışılan bir danışmanlık ataması olan ve SDP kurucusu rahmetli Raif Denktaş’ın danışmanlık döneminden müthiş bir anekdot. “Bu ülkede bunca konut sorunu varken böyle bir şeye hiç gerek olmadığını söyledim ve bütçeden çıkartırdım”.

Yıl 2021 covid belası binlerce kişiyi işsiz bırakmışken, fakirleşme ciddi bir hal alırken saraya harcanacak para için utanılmalıdır.