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Saray Projesine 14 Milyon Türk Lirası ayrıldı

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KKTC'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Saray projesi gündeme bomba gibi otururken şimdi de nerede yapılacağı konuşuluyor.
Saray Projesine 14 Milyon Türk Lirası ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylar önceki ziyaretinde dile getirdiği “Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesi” Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında “İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması” ile hayata geçiriliyor. Anlaşmanın ilgili bölümünde Türkiye, proje için 14 Milyon Türk Lirası taahhütte bulundu.

Konuya dikkat çeken Halkın Sesi Gazetesi bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesinin Kermiya’da olacağını yazdı.

Manşetten verilen haberde, bölgenin haritası da paylaşıldı.

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