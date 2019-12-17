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Saray’a para dayanmıyor: 3,2 milyar lira harcandı!

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Ödeneği 4 milyar TL’ye çıkartılan Cumhurbaşkanlığı 11 ayda 3,2 milyar TL harcadı.
Saray’a para dayanmıyor: 3,2 milyar lira harcandı!

Cumhurbaşkanlığı’nın 2,3 milyar TL olarak belirlenen 2019 yılı ödeneği yıl içindeki aktarmalarla 4 milyara çıktı, kasım ayı sonuna kadar 3,2 milyarlık harcama yapıldı.

Sayıştay’ın ödenek üstü harcamaları nedeniyle her yıl uyardığı AKP, bu yıl da bütçe ile verilen tutarın üzerinde harcama yapmayı sürdürdü.

Birgün'de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kasım ayı bütçe gerçekleşmeleri, yıllık ödeneklerinin üzerinde harcama yapan kurumları da gösterdi.

ÖDENEK YETMİYOR

2 milyar 818 milyon lira başlangıç ödeneği ile 2019’a başlayan Cumhurbaşkanlığı’nın ödenek toplamı yıl içinde yapılan ödenek aktarmaları ile 4 milyar 37 milyon lira oldu. Kasım ayı sonunda da bu tutarın 3 milyar 254 milyon lirası harcandı.

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