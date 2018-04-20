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Sarayda ne konuşuldu? Federasyon tezi rafa mı kalkıyor?

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İşte o toplantının açıklanmayan içeriği! Federasyon tezi rafa mı kalkıyor?
Sarayda ne konuşuldu? Federasyon tezi rafa mı kalkıyor?

Everensel Gazete'den Rana Sarro'nun toplantıya katılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'dan aldığı bilgiye göre TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Kıbrıs üzerinden Newyork'a gidiyor. Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüşecek. Genel Sekreter'den Türkiye'deki seçimler sonuçlanana kadar Kıbrıs konusunda herhangi bir açılımda bulunmamasını talep edecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bugün içeriği gizli tutulan bir toplantı gerçekleştirdiler. 

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.00’te başlayan ve iki saat süren toplantının ardından basına açıklama yapılmadı. Basına ve kamuoyuna açıklanmayan toplantının içeriğini, üzerinde konuşulan ve anlaşılan konuları Evrenselgazete araştırdı. 

Evrenselgazete'nin toplantının ardından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'dan aldığı bilgilere göre, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Kıbrıs üzerinden Newyork'a gidiyor. Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüşecek. Genel Sekreter'den Türkiye'deki seçimler sonuçlanana kadar Kıbrıs konusunda herhangi bir açılımda bulunmamasını talep edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Güney'deki seçim sonuçlarını beklediği gibi, Güney Kıbrıs'ın da Türkiye'deki seçim sonuçlarını beklemesinin BM'den talep edileceği öğrenildi. 

FEDERASYON RAFA KALDIRILDI

Toplantıda, artık iki devletli bir çözümün ya da Konfederal Çözüm'ün konuşulmasının vaktinin geldiği üzerinde duruldu. Bundan sonra da bu konu gündeme gelecek. Siyasi partiler ile federasyon tezinin ortadan kalkmaması kaydı ile başka alternatiflerin konuşulmasında bir mahsur olmadığı üzerinde anlaşıldı. Özellikle CTP'nin ve TDP'nin talebi bu yönde oldu. 

Rum tarafındaki zihniyet değişmeden herhangi bir noktaya varılamayacağı konusunda tüm siyasi partiler hem fikir oldular. Kıbrıs Türk tarafının tüm zorlamalarına rağmen bir noktaya gelinmiyorsa görüşmeye açık olmak kaydıyla başka alternatiflerin konuşulmasında artık bir mahsur olmadığı konusunda anlaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti. Cumhurbaşkanı’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi 13:45’te başladı. Görüşmenin ardından toplantı, heyetlerin de katılımı ile çalışma yemeğinde devam etti. Çalışma yemeğinin ardından toplantı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının katılımı ile sürdü. Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.00’te başlayan ve iki saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla birlikte, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

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