Saray'da Tatar'dan UBP'li vekillerle yemekli toplantı

Saray'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın UBP'li vekillerle sürpriz bir yemekli toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekillerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı.
DETAY KIBRIS
UBP milletvekilleri bu akşam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Toplantıya sadece Dr. Ali Pilli'nin katılmadığı ileri sürülüyor.
Yemekli toplantıda, pandemi süreci, hükümetin durumu, Kıbrıs sorununda 5+1 konferans ve UBP kurultayının konuşulduğu öne sürülüyor.
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