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Saray'dan 'hükümet' açıklaması...

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Saray'dan 'hükümet' açıklaması...
Cumhurbaşkarnlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu yaptığı açıklamada şu ana kadar oluşmuş bir hükümet senaryosunun olmadığını söyledi.

Hüdaoğlu şöyle dedi:

"Şimdiden peşin hükümlü olarak onu yapacak bunu yapacak demek doğru olmaz. Siyasi partilerle yapacağı görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı kimin ne yapacağını anlayabilir..."

(yeniduzen.com)

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