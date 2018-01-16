Saray'dan 'hükümet' açıklaması...

Cumhurbaşkarnlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu yaptığı açıklamada şu ana kadar oluşmuş bir hükümet senaryosunun olmadığını söyledi.

Hüdaoğlu şöyle dedi: "Şimdiden peşin hükümlü olarak onu yapacak bunu yapacak demek doğru olmaz. Siyasi partilerle yapacağı görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı kimin ne yapacağını anlayabilir..." (yeniduzen.com)