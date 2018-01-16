Saray'dan 'hükümet' açıklaması...

Hüdaoğlu şöyle dedi:
"Şimdiden peşin hükümlü olarak onu yapacak bunu yapacak demek doğru olmaz. Siyasi partilerle yapacağı görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı kimin ne yapacağını anlayabilir..."
(yeniduzen.com)
Hüdaoğlu şöyle dedi:
"Şimdiden peşin hükümlü olarak onu yapacak bunu yapacak demek doğru olmaz. Siyasi partilerle yapacağı görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı kimin ne yapacağını anlayabilir..."
(yeniduzen.com)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.