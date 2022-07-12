  • BIST 2.434,02
  • Altın 960.727
  • Dolar 17.3037
  • Euro 17.4031
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Sarayı işgal edilen Sri Lanka lideri, ülkeden kaçmayı başaramadı

» »
Sri Lanka’da sarayı muhalif göstericiler tarafından işgal edilen ve protestolar nedeniyle istifaya hazırlanan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın Dubai’ye kaçmaya çalıştığı ama havalimanı çalışanları tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.
Sarayı işgal edilen Sri Lanka lideri, ülkeden kaçmayı başaramadı

Sri Lanka'da ekonomik krize öfkenin kontrolden çıkmasıyla cumartesi günü halkın sarayını işgal ettiği Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden kaçmaya çalıştığı ama başaramadığı ortaya çıktı.

Ekonomik çöküşten yönetimi sorumlu tutan binlerce kişi, hafta sonunda Rajapaksa'nın başkent Coolombo'daki başkanlık konutunu işgal etmiş ve ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evini ateşe vermişti. Devlet başkanının evine yerleşen ve havuzunda yüzen binlerce Sri Lankalı, Rajapaksa ve Başbakan Wickremesinghe'nin istifaları kesinleşene kadar işgali sürdüreceklerini belirtiyor.

Göstericiler, cumartesi gününden beri devlet başkanlığı sarayından ayrılmıyor.

HAVALİMANI ÇALIŞANLARI GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Sri Lanka basını, şiddetli protestolar sonrası istifayı kabul eden Devlet Başkanı Rajapaksa'nın dün gece uçakla Dubai'ye gitmek istediğini ancak havalimanı personeli tarafından durdurulduğunu aktardı. Yarın resmen istifa edeceği belirtilen Rajapaksa'nın, tutuklanmaktan kaçınmak için dokunulmazlığı bitmeden ülkeden ayrılmak istediği sanılıyor.

Havalimanındaki çalışanların çıkışına izin vermediği liderin dört uçuşu kaçırdığı ve eşiyle beraber yakınlardaki bir askeri üsse geri döndüğü kaydedildi. Haber ajansı AFP'ye konuşan bazı yetkililer de Rajapaksa'nın “B planı” olarak donanmaya ait bir gemiyle ada ülkesinden kaçmayı planladığını aktardı.

Öte yandan Sri Lanka polisi, Rajapaksa’nın kardeşi ve eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa’nın yurt dışına çıkışını da engellediklerini açıkladı. Basil Rajapaksa, kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından nisan ayında istifa etmişti. Sri Lanka liderinin bir diğer kardeşi olan eski Başbakan Mahinda Rajapaksa da protestoların sürmesi sonucu mayısta görevden ayrılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sri Lanka’da yeni devlet başkanı 20 Temmuz’da seçilecek11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:24
  • Putin imzaladı, tüm Ukraynalılara ‘Rusya vatandaşlığı’ yolu açıldı11 Temmuz 2022 Pazartesi 20:34
  • Putin ile Lukaşenko arasında kritik ‘Kaliningrad’ görüşmesi11 Temmuz 2022 Pazartesi 19:02
  • Japonya’da Şinzo Abe’nin partisi seçimden zaferle çıktı11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:06
  • Rusya-Ukrayna savaşı: Donetsk’te apartmanı vurdular10 Temmuz 2022 Pazar 14:02
  • Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi10 Temmuz 2022 Pazar 11:49
  • Bomba iddia: Putin’in gizli sevgilisi hamile, kız çocuk bekliyorlar10 Temmuz 2022 Pazar 10:44
  • Shinzo Abe’yi öldüren saldırgana idam cezası iddiası10 Temmuz 2022 Pazar 09:51
  • Sri Lanka: Protestocular başkanlık sarayına girdi; Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyi kabul etti09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:08
  • Zelenskiy’den Türkçe Kurban Bayramı mesajı09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti