Sarayı işgal edilen Sri Lanka lideri, ülkeden kaçmayı başaramadı

Sri Lanka’da sarayı muhalif göstericiler tarafından işgal edilen ve protestolar nedeniyle istifaya hazırlanan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın Dubai’ye kaçmaya çalıştığı ama havalimanı çalışanları tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.

Sri Lanka'da ekonomik krize öfkenin kontrolden çıkmasıyla cumartesi günü halkın sarayını işgal ettiği Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden kaçmaya çalıştığı ama başaramadığı ortaya çıktı.

Ekonomik çöküşten yönetimi sorumlu tutan binlerce kişi, hafta sonunda Rajapaksa'nın başkent Coolombo'daki başkanlık konutunu işgal etmiş ve ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evini ateşe vermişti. Devlet başkanının evine yerleşen ve havuzunda yüzen binlerce Sri Lankalı, Rajapaksa ve Başbakan Wickremesinghe'nin istifaları kesinleşene kadar işgali sürdüreceklerini belirtiyor.

Göstericiler, cumartesi gününden beri devlet başkanlığı sarayından ayrılmıyor.

HAVALİMANI ÇALIŞANLARI GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Sri Lanka basını, şiddetli protestolar sonrası istifayı kabul eden Devlet Başkanı Rajapaksa'nın dün gece uçakla Dubai'ye gitmek istediğini ancak havalimanı personeli tarafından durdurulduğunu aktardı. Yarın resmen istifa edeceği belirtilen Rajapaksa'nın, tutuklanmaktan kaçınmak için dokunulmazlığı bitmeden ülkeden ayrılmak istediği sanılıyor.

Havalimanındaki çalışanların çıkışına izin vermediği liderin dört uçuşu kaçırdığı ve eşiyle beraber yakınlardaki bir askeri üsse geri döndüğü kaydedildi. Haber ajansı AFP'ye konuşan bazı yetkililer de Rajapaksa'nın “B planı” olarak donanmaya ait bir gemiyle ada ülkesinden kaçmayı planladığını aktardı.

Öte yandan Sri Lanka polisi, Rajapaksa’nın kardeşi ve eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa’nın yurt dışına çıkışını da engellediklerini açıkladı. Basil Rajapaksa, kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından nisan ayında istifa etmişti. Sri Lanka liderinin bir diğer kardeşi olan eski Başbakan Mahinda Rajapaksa da protestoların sürmesi sonucu mayısta görevden ayrılmıştı.