Saray’ın bir dakikalık gideri bir asgari ücret!

CHP’li Kani Beko, asgari ücretle ilgili açıklama yaparken Saray’ın giderlerine dair yaptığı hesaplamayı paylaştı. Buna göre Saray her dakika, bir asgari ücretlinin bir ay çalışarak kazandığı, 2 bin 20 lira harcıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde(TBMM) düzenlediği basın toplantısında 2 Aralık'ta görüşmelere başlayacak olan 'asgari ücret tespit komisyonu' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonu'nun asgari ücreti hesaplarken 4 kişilik bir aile üzerinden hesap yapması gerektiğini belirten Beko, devlet memurlarının aldığı en düşük ücretle asgari ücretin aynı olması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı'nın asgari ücretle çalışan bir işçiden 30 kat fazla maaş aldığını söyleyen Beko "Benim yapmış olduğum araştırmaya göre sarayın 1 dakikalık gideri 2020 TL'dir. Ama bu 2020 TL'yi alabilmek için asgari ücretle çalışan bir işçi bir ay çalışmaktadır" dedi.

Beko, konuşmasında, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarının makyajlı olduğunu" söyleyerek, bu rakamların da vatandaşın durumunu saklayamayacağını dile getirdi.

Beko, milyonlarca vatandaşın konut masraflarını karşılayamadığını, borçlarını ödeyemediğini ve sofrasına bir kap et yemeği koyamadığını kaydederek, "8,5 milyon işsiz kardeşimiz var. 17 yılda AKP iktidarının ülkemizi getirdiği nokta bu" ifadesini kullandı.

Çalışanın, temel ihtiyaçlarını giderebilecek düzeyde asgari ücret talep ettiğini anlatan Beko, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) asgari ücret hesabının 4 kişilik bir ailenin masrafları dikkate alınarak hesaplanması gerektiği yönünde önerisi bulunduğunu ancak bunun Türkiye'de tek bir kişi üzerinden yapıldığını belirtti.

Bazı çalışanların, işverenlerle anlaşarak SGK primleri için ödenecek tutarı maaşlarına eklettiğini söyleyen Beko, bu durumun gelecekte önemli sosyal güvenlik sorunu yaratacağını belirtti.

Ankara'da asgari ücretle çalışan bazı vatandaşlarla kahvehanede bir araya gelerek aylık masraflarını hesapladıklarını anlatan Beko, asgari ücretli bir vatandaşın sosyal etkinlik ve sağlık hariç aylık masrafının 3 bin 250 lira olduğunu, ancak asgari ücretin bunun çok altında kaldığını ifade etti.

CHP'li Kani Beko, 2 Aralık'ta toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını dikkate alarak karar vermesini beklediğini belirterek, "Komisyonun adil ve vicdanlı olmasını diliyorum" diye konuştu.a