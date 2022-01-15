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Saraylar için 2022’de 470 milyon lira daha harcanacak

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T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından inşa ettirilen Muğla’daki ‘yazlık saray‘, Bitlis’teki ‘kışlık saray‘ ve Ankara’daki ‘külliye‘ için 2022 yılında da kesenin ağzı yine açılacak.
Saraylar için 2022’de 470 milyon lira daha harcanacak

Cumhurbaşkanlığı, Ankara, Muğla ve Bitlis’teki sarayların bakım onarımı, donanım ve makine teçhizatı için 2022 ve sonrasında toplam 470 milyon lira daha harcanacak.

‘Külliye’

Ankara’da inşa edilen iktidarın ‘külliye’ olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı için bugüne kadar harcanan para 3 milyar 83 milyon lira olarak hesaplanıyor. Ek hizmet binası ve donanım için 2022 yılında ayrılan ödenek ise 9 milyon 600 bin lira.

Ayrıca, sarayın bilgi sistemlerinin bakım ve onarımı için 2022 yılında 15 milyon lira daha harcama yapılacak.

 

Sarayın en büyük gider kalemi ise 196 milyon 200 bin lira ile bu yıl basılı yayın alımı, bina tefrişatı, araç alımı, makine teçhizat bakım ve onarımı gibi işler için olacak.

‘Yazlık saray’

Bugüne kadar 648 milyon 300 bin lira harcanan ve ‘yazlık saray‘ olarak bilinen Marmaris Okluk Devlet Konukevi için 2022 yılında 37 milyon 200 bin lira daha harcama yapılacak.

‘Kışlık saray’

Bitlis’teki Ahlat Köşkü’ne ise 2022 yılı sonrası için 151 milyon lira daha ödenek ayrıldı. Ahlat’ın toplam yatırımı ise 290 milyon lira olacak. ‘Kışlık saray‘ olarak bilinen yapı 5 bin 631 metrekare sosyal tesis ve 52 bin 949 metrekare peyzaj alanından oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığına ait Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki binaların bakımı için ise 2022 yılı sonrasında 61 milyon 200 bin lira harcanacak.

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