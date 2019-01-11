Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Bebeğin Kafasını Kopardı

Hindistan'da doğum sırasında erkek hemşire tarafından sert bir şekilde çekilen bebeğin kafası koptu.Bebeğin kafasız vücudunu hastanenin morguna kaldırıldı.

Hindistan'ın Ramgarh şehrinde Dikhsa Kanwar isimli kadın doğum sancıları tutunca kocası tarafından hastaneye götürüldü. Doğum sırasında erkek hemşire, bebeğin kafasını çok sert çekerek annesinin karnından çıkarmak isterken bebeğin kafasını kopardı. Erkek hemşire daha sonra bir arkadaşı ile birlikte kafasız bebeğin vücudunu hastanenin morguna kaldırdı.

DOĞUM SIRASINDA BEBEĞİN KAFASI KOPTU

Kadın doğum uzmanı Dr. Ravindra Sankhla, hemşirelerin doğum sırasında bebeğin kafasını kopardığını ve kopan kafanın anne rahminde kaldığını söyledi. Diğer doktorların da yardımı ile yapılan operasyon sonrası bebeğin kopan kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Başka bir hastanenin yoğun bakımına kaldırılan anne ise yaşam mücadelesi veriyor.

ACILI BABA, ERKEK HEMŞİRENİN SARHOŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay sonrası iki erkek hemşire hakkında soruşturma açılırken, hamile kadının kocası Bhati, eşinin doğumuna giren iki erkek hemşirenin doğum sırasında sarhoş olduklarını ve çocuğu bilinçsizce sert bir şekilde anne karnından çıkarmaya çalışırken bebeğin kafasını kopardıklarını söyledi.