Sarhoş İngiliz askerler Kıbrıs’ta diplomatik kriz çıkardı

Birleşmiş Milletler’de görev yapan on İngiliz asker, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kriz çıkardı. Burada sarhoş olan askerler, Kıbrıs’ta diplomatik bir tartışmaya yol açtı.

BM’nin barış misyonunda görevli İngiliz askerler KKTC’de içkiyi fazla kaçırınca olanlar oldu. Kendileri için jet ski kiralayan askerler, sarhoş olup kaza yapınca ortalık karıştı. Binlerce dolar hasara yol açan askerler, para ödemeden adadan ayrılmaya çalışınca, yerel halk olaya tepki gösterdi.

İngiliz The Sun gazetesi, olayı manşete taşırken, adı geçen 39 yaşındaki Su Sporları Firması patronu Cenk Akay da gazeteye açıklama yaptı. Akay, İngilizleri “kibirli, sarhoş ve disiplinsiz” olarak nitelerken, “BM için bir yüz karası” dedi. Akay’ın İngiliz askerlerden, zararını karşılamak için 4 bin 300 sterlin yani yaklaşık 90 bin TL talep ettiği ancak askerlerin ‘üzerimizde para yok’ diyerek ödeme yapmadığı belirtildi. Bunun üzerine Akay, polisi aradı.

‘BİZ BM’DENİZ BİZE DOKUNAMAZSINIZ’

Ancak polis gelmeden önce ada halkı bölgede olan biteni çoktan fark etmişti. Bir anda İngiliz askerlerin etrafını saran KKTC vatandaşları iddiaya göre, ‘bu adayı canlı terk etmeyeceklerini’ söyledi.

Akay, ‘İki askeri kendi güvenlikleri için jet skileri uzakta tutmaları konusunda uyardım ama beni görmezden geldiler ve göz göre göre kaza yaptılar.” dedi. Akay, ‘Kazadan sonra bana isimlerini vermeyi reddettiler ve gülümsediler. Dediler ki: “Biz BM’deyiz – bize dokunamazsınız.” ifadelerinde bulundu.

Akay, İngiliz askerlere polisi beklemelerini söylediğini ancak onların bu durumu ciddiye almayıp sınıra doğru yürüdüğünü belirtirken, “Onları kovalamaktan başka seçeneğim yoktu.” dedi.

BM’DEN ACİL SORUŞTURMA EMRİ

Askerlerin BM tarafından kendilerine verilen beyaz bir minibüs ve bir Ford Ranger 4×4’i olduğu ve uzun bir süre arabalarla kovalamaca yaşandığı belirtildi. Kuzey Kıbrıs halkı da İngilizleri yakalamak için sınıra doğru araba sürdü. İngiliz askerler, sonunda durdurulurken, Türkler tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.

Minibüs, Ayios Nikolaos’taki İngiliz Ordusu kampına kaçarken, sonunda bir BM üssüne ulaştı ve yaşananlar son buldu.

BM müfettişleri olayla ilgili derhal soruşturma açılması emrini verirken, bunun ‘yerel halk ile BM üyeleri arasındaki ilişkilerin bozulmasına ve BM’nin itibarının zedelenmesine yol açabileceği’ konusunda uyardılar.