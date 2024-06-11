Sarhoş kafayla polise tokat atıp yüzüne tükürdü

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde gece yarısı alkollü bir şekilde sokakta bağırıp çağıran Sudanlı Basan Elaweod ile kız arkadaşı Shımaa Abdelmonım Mohammed Altahir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Tutuklanma esnasında polise tokat atıp, yüzüne tüküren Altahir “Polisi Darp Görevinden Men Etme”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık Uygunsuz Tavır Hareket” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Diğer zanlı ise sarhoşluk ve rahatsızlık verme suçlarından aleyhine dava okunarak serbest bırakıldı.

Mahkeme çıkarılan Altahir hakkındaki olguları polis memuru Erkan Yılmaz aktardı.

Polis, zanlıların11 Haziran 2024 tarihinde saat 00:15’te Hamitköy’de bulunan Anıttepe Caddesi üzerinde, alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette, ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayarak yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı harekette bulundukları bir sırada suç üstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlı Altahir’in Adli Şubede görevli polis memuru H.Ç.’nin kendisine tutuklu olduğunu bildirmesi üzerine tutuklamayı engellemek için polisin yüzüne sağ eli ile bir kez tokat vurup, yüzüne tükürmek suretiyle polis memurunu darp ederek görevinden men ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Altahir’in öğrenci statüsünde olduğunu belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Senem Palabıyık, son günlerde polise karşı işlenen şiddet olaylarının ciddi bir artış olduğuna dikkat çekerek, zanlının hem nakdi hem de kefil kefaletiyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.