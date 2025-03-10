Sarhoş öğrenci, adam yaraladı

Polis 06.03.2025 tarihinde saat 21:40 raddelerinde Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bufavento erkek öğrenci yurdu Lobi kısmında aynı okulda öğrenci olan zanlının 122 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyete tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 22 cm ağız uzunluğu 11 cm olan bıçağı kendisine yurt giriş kapısını açmadığı gerekçesiyle aynı yerde Resepsiyonist olarak görev yapmakta olan W.C.’ye doğru makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırıp sağa sola gelişigüzel salladığı esnada kendisini korumak için bıçağı almaya çalışan W.C.’nin sol elinde 1.ve 2. parmak arası 3-4 cm ve 5 parmağında 3-4 cm ebadında kesi oluşmasına sebep olarak ve okulda bekçi olarak görev ifa etmekte olan ve konu bıçağı elinden almaya çalışan İ.H.O’nun sağ elinin bas parmağında 1 cm, işaret parmağında 1 cm ve avuç içinde 1 cm kesi oluşmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirten polis, gerekli araştırmaların yapıldığını açıkladı. soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının öğrenci olduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 45 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.