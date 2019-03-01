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Sarhoş Rus denizci, Güney Kore'deki köprüyü deldi

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Yetkililer geminin neden ters yönde gittiğini tespit etmeye çalışıyordu"
Sarhoş Rus denizci, Güney Kore'deki köprüyü deldi

Güney Kore'nin Busan kentinde bir Rus kargo gemisi Gwangan köprüsüne çarptı. Geminin kaptanının kanındaki alkol seviyesinin yasal limit üzerinde olduğu belirtildi. 

Moscow Times'ın Güney Kore medyasından aktardığına göre Rus kargo gemisi, köprüde 5 metrelik bir deliğe sebep oldu. 6 bin ton ağırlığındaki geminin kaptanının rota değiştirmesi konusunda sahil güvenliği tarafından uyarıldığı, ancak kaptanın "çok iyi İngilizce konuşmadığı için" komutları anlamadığı belirtildi. Yonhap haber ajansına göre "Yetkililer geminin neden ters yönde gittiğini tespit etmeye çalışıyordu".

Moscow Times'da yer alan habere göre aynı geminin kaptanı kazadan kısa bir süre önce limandaki bir yolcu gemisine de çarptı. 

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