Sarhoşluk ve Rahatsızlık: Farklı Bölgelerde Üç Farklı Olay

Girne, Baldöken Mezarlığı (25.09.2024)

Saat 08:30 sıralarında Girne’de Baldöken Mezarlığı'nda M.C. (E-49) ve M.A. (E-51) 355 ve 322 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle suçüstü yakalandılar. İkili, olay yerinde polis tarafından tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Girne, Dr. Fazıl Küçük Caddesi (26.09.2024)

Saat 00:40 sıralarında Girne'de, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde O.K. (E-49) alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada çevreye rahatsızlık verdi. Nefes örneği vermeyi reddeden şahıs, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdığı gerekçesiyle polis tarafından suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt, Ankara Caddesi (25.09.2024)

Saat 22:00 sıralarında Güzelyurt’ta, Ankara Caddesi üzerinde T.D. (K-36) 274 miligram alkollü içki etkisi altında sarhoş bir şekilde çöp bidonlarını etrafa fırlatıp yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği sırada polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürmektedir.