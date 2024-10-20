Sarhoşluk ve Rahatsızlık: Üç Kişi Tutuklandı

19-20 Ekim 2024 tarihlerinde, Gazimağusa ve Girne’de alkollü oldukları tespit edilen üç kişi, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle tutuklandı. Z.N. (39), 388 mlgr alkollü içki etkisi altında olduğu sırada Gazimağusa'da, Konak Sokak üzerinde rahatsızlık çıkardı. N.K.Ö. (44) ise Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis kapısı önünde alkollü olduğu ve nefes örneği vermeyi reddettiği tespit edilerek tutuklandı. Aynı şekilde, T.B. (30) Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde alkollü olduğu halde nefes örneği vermeyi reddetti ve yüksek sesle rahatsızlık yarattı.

Üç şahıs da makul mazeret olmaksızın çevreyi rahatsız ettikleri için gözaltına alınırken, soruşturmalar devam etmektedir.