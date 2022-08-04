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Sarı alarm verildi!

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Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, sıcak hava nedeniyle sarı alarm verdi. Yapılan uyarı, saat 11.00'den saat 17.00'ye kadar geçerli.
Sarı alarm verildi!

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi perşembe günü aşırı yüksek sıcaklık için sarı uyarı yayımladı. Yapılan uyarı, saat 11.00'den saat 17.00'ye kadar geçerli. 

En yüksek sıcaklığın iç kesimlerde yaklaşık 40 santigrat dereceye, yüksek dağlık bölgelerde ise yaklaşık 32 dereceye ulaşması beklenmekte. İlgili açıklamada yaşlılar ve çocuklar gibi savunmasız gruplar için yüksek sıcaklık nedeniyle bazı sağlık risklerinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Cyprus News Agency (CNA)

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