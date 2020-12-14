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Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın Kabri Evkaf tarafından yenilendi

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Göçeri köyünde, Barış Manço’nun şarkısına da konu olan ve ünlenen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın kabrini yeniledi.
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın Kabri Evkaf tarafından yenilendi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Göçeri köyünde, Barış Manço’nun şarkısına da konu olan ve ünlenen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın kabrini yeniledi.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın kabri temizlendi, yenilendi ve etrafı da düzelendi.

Açıklamada, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yla ilgili şu bilgilere de yer verildi:

“Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın yaşadığı dönemde fakir fukara bir kahvehaneye ya da lokantaya gittiğinde para ödemez, yer içer tüm hesapları Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya yazdırırmış. Kendi gibi gönlü de zengin bu ağa malını mülkünü hep başkalarının hesabını ödeyerek harcadığından, yokluk içinde olmasa bile parasız pulsuz ölmüş. Barış Manço Kıbrıs’a konser vermeye geldiğinde Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı bu konser sırasında Kıbrıslı Türklerden duyar. Bu hikayeden yola çıkarak yazdığı şarkı 1979’da ortalığı yıktıktan sonra Manço 1982’de tekrar adaya gelir. Gazetecilerle birlikte Sarı Çizmeli’nin akrabalarıyla buluşur. Mezarını ziyaret eder ve yeni bir mezarın yapılmasına katkıda bulunur. Şimdi Mehmet Ağa’nın Göçeri köyündeki mezar taşında, ‘Barış Manço ile bütünleşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. 1800’lü yıllar Ruhuna Fatiha’ yazıyor.”

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