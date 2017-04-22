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Sarı nokta hastalığı nedir?

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Sarı nokta hastalığı nedir?
Uzmanlar, halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejeneresansının, tedavi edilmediğinde körlüğe neden olabileceğini söylüyor.

Sarı nokta hastalığı ile ilgili bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aydın Maçin, hastalığın genellikle 50 yaş üstü insanlarda ortaya çıktığını söyledi.

Sarı nokta hastalığının gözün arkasında görmeyi sağlayan hücrelerin oluşturduğu sinirin tam merkezinde oluşan bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Maçin, ilerleyen zamanlarda görme azalması, renklerde donuklaşma, çizgilerde zeminlerde kaymalar, görme alanının ortasında siyah noktaların görülebileceğini ifade etti.

AKTİF VE PASİF SİGARA İÇİCİLERİ RİSK GRUBUNDA

Hastalığın en önemli risk faktörünün yaş olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Maçin, “65 yaş üzerindeki insanların yüzde 25’i sarı nokta hastalığına mustariptir, ancak çoğu bunun farkında değildir. Diğer bir risk faktörümüz sigara. Sigara içen insanlarda sarı nokta hastalığını görme ihtimali normalden 3 kat daha fazladır. Öyle ki sarı nokta hastalığı, sigara içilmezse bile sigara içilen ortamda bulunmak hastalığa yakalanmayı iki kart arttırıyor. Diğer bir sıkıntı da güneş, güneş ışığında bulunan mavi ışınlar, sarı nokta hastalığını oldukça ilerlettiği kanıtlanmıştır. Bu yüzden güneşe maruziyeti engellemek için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak oldukça önemlidir” dedi.

TEDAVİ BAŞARISI İÇİN ERKEN TANI ÖNEMLİ

Hastalığın kuru ve yaş tip olarak ikiye ayrıldığını aktaran Op. Dr. Maçin, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu hastalık kuru tipinde her ne kadar az ilerliyor olsa bile, yaş tipinde çok hızlı görme kaybı, hatta bu hastaların çoğunda körlüğe kadar gidebilir eğer tedavi edilmezse. Burada da 50 yaş üzerindeki insanların yıllık kontrollerinin ne kadar önemli olduğu görülmekte. Bu hastalıkla beraber hastalar, kitap okuma, yemek yeme, araba kullanma gibi günlük aktivitelerini yüzde 95 oranında kaybederler. Bu yüzden bu hastalığın erken dönemde tedavi edilmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Tedavide kuru tip hastalarda içinde bazı mineral ve vitaminlerin olduğu, örneğin c, e vitamini, çinkonun olduğu kapsüller kullanılmakta ve takip edilmekte. Ancak yaş tip hastalıklarda gözün merkezindeki oluşan damarları ve damarların sebep olduğu sıvı ve kanamayı azaltan göz içi enjeksiyonlar yapılmakta.”

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