Sarı nokta hastalığından korunmak için kilo kontrolü şart!

Hastalığın nedeni; retina tabakasında metabolik artıkların birikmesi ve dolaşım problemi sonucu yeni damarların oluşmasıdır. Bu hastalıktan korunabilmek için yüksek tansiyonu, kandaki yüksek yağ düzeylerini dengelemek ve kilo kontrolünü sağlamak gerekir. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr Fatma Oktay, sarı nokta hastalığı ile ilgili bilgiler verdi

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr Fatma Oktay, kendisine gelen hastalarda sarı nokta ile ilgili temel şikayetlerin; kişinin baktığı yerin ortasını görmekte zorlanması, özellikle düz çizgilerin kırık ya da eğri görülmesi, karartılar görme ve görüntü kalitesinde azalma olduğunu belirtti.



Özellikle 50 yaş üstü kişilerde daha sık rastlanan ve dünyada körlük sebepleri arasında ilk üçte yer alan sarı nokta hastalığı yani yaşa bağlı makula dejenerasyonunun iki tipi vardır: Kuru tip ve yaş tip.,







KÖRLÜĞE SEBEP OLABİLİR

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr Fatma Oktay, "Kuru tip, sarı nokta hastalarının yüzde 90'ını oluştururken, geri kalan yüzde 10'luk hastada görülen yaş tip az görülmekle birlikte körlüklerin yüzde 90 gibi büyük bir kısmını oluşturur. Kuru tip de ilerleyen zamanlarda yaş tipe dönebilmektedir" diyerek dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyardı.



Hastalığın sebepleri tam olarak bilinmese de en önemli iki faktörün kalıtsal yani genetik faktörler ve ileri yaş olduğu saptanmıştır. Aile bireylerinde sarı nokta hastalığı olan kişiler yüksek risk grubundadır. Bunun yanı sıra güneş ışınları, yüksek tansiyon, kandaki yüksek yağ düzeyleri ve sigara kullanımı da görülmesinde etkilidir.





KOCAMAN BİR KARA DELİK VARMIŞ GİBİ HİSSEDİLİR



Hastalık ilerledikçe hasta, merkezi görmesini tamamen yitirir ve artık yüzleri seçemez ve okuyamaz olur. Fakat bu hastalar tamamen kör olmaz, çevresel görmeleri hala mevcuttur. Bunu baktığınız yerin ortasında kocaman bir kara delik varmış gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu görüntü çok yetersiz ve can sıkıcıdır. Her rahatsızlıkta olduğu gibi sarı nokta hastalığında da erken tanı ve tedavi çok önemlidir.







SOFRANIZDA BALIĞA YER AÇIN



Kuru tipte görülen sarı nokta hastalığının tedavisinde sadece koruyucu önlemler yeterlidir. Güneş ışınlarından korunmak, yüksek tansiyonu ve kandaki yüksek yağ düzeylerini dengelemek, bunun için kilo kontrolünü sağlamak gereklidir. Ayrıca bu hastalarda omega 3 yönünden zengin beslenme de çok önemlidir. Balık, koyu yeşil ve koyu kırmızı sebze tüketiminin yanı sıra alkol ve sigaranın bırakılması da önerilir. Ayrıca ağızdan alınacak lutein, omega 3, vitamin ve mineral kapsülleri de hastaya önerilebilir.







GÖZ MUAYENESİNİ ÖNEMSEYİN VE AKSATMAYIN



Yaş tipteki hastaların tedavisinde ise son yıllarda en çok uygulanan tedavi; göz içine anti-VEGF (Vasküler Endotheliyal Büyüme Faktörü) ilaç enjeksiyonlarıdır. Bu ilaçlar kanamalara ve sıvı birikimlerine yol açan yeni damar oluşumlarının ilerlemesini geciktirebilir. Tedaviden iyi sonuç alabilmek, erken tanı ve teşhis ile tedaviye uyum ve düzenli kontrollerle mümkün olabilir. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr Fatma Oktay, tüm dünyada en sık görülen körlük nedenlerinden biri olan bu hastalığın önemsenmesini ve belirtiler görüldüğünde ya da aile hikayesinde sarı nokta hastalığı olan kişilerde düzenli göz muayenesi yapılması gerektiğini belirtti.