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Sarı sendika DAÜ-persen referandumdan kaçmak için binbir dereden su getirmeye devam ediyor

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VYK Başkanı Erdal Özcenk ve Rektör Hocanın'ın güdümündeki sarı sendika DAÜ persen referandumdan kaçmak için bin bir dereden su getirmeye ve olayları çarpıtmaya devam ediyor.
Sarı sendika DAÜ-persen referandumdan kaçmak için binbir dereden su getirmeye devam ediyor

VYK Başkanı Erdal Özcenk ve Rektör Hocanın'ın güdümündeki sarı sendika DAÜ persen çalışanların hakkı olan referandumdan kaçmak için bin bir dereden su getirmeye ve olayları çarpıtmaya devam ediyor.

Sarı sendika ve çalışanların haklarını kapalı kapılar ardından pazarlık eden DAÜ'ye fazla istihdamın önünü açan  persen yine olayları çarpıtarak medyayı suçlayıcı bir maili çalışanlara gönderdi.

İlgili haber;

Açıklamayı aynen aktarıyoruz;

Değerli mesai arkadaşlarımız,

DAÜ Per Sen olarak biz artık referandum konusunda diğerlerinin yazdığı, bir internet sitesine yazdırdıkları, gündemde bile olmaması gereken konular hakkında açıklama yapmayacağız. Herkesin anlayacağı şekilde belgeleri ile birlikte süreci anlattık. Bu konu hakkında artık herhangi birşey yazmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. 

Ne yazık ki onlar hiç ara vermeden Akıl HOCA’larının yönlendirmeleriyle yalan yanlış bilgiler, saygı ve terbiye sınırlarını aşan itham ve yakıştırmalarla hedeflerindeki kişilerden çok, Üniversitemize zarar vermeye devam ediyorlar.

Bu sabah yine bir mail gönderdiler ve muhtemelen farkında olmadan bugüne kadar yazdıklarımızın doğru olduğunu açıkça ortaya koydular. Her açıklamamızda söyledik; referandum tarihini bakanlık müsteşarı değil, sendikalar mukayyiti, işveren ve taraf sendikalar belirler. Bugün birsen de bakanlık müsteşarı tarafından belirlenen tarihler geçersizdir diyor. Biz aylardır aynı şeyi söylüyoruz zaten. Özetle bunlar artık elma ile armutları tamamen birbirine karıştırıp içinden çıkılmaz bir duruma düştüler.

2018’de yetkili oldukları dönemde yönetsel personele kaybettirdikleri katsayı hakkı ve nerdeyse Üniversitemizin bugünkü bütçe açığına denk gelen yaklaşık 20 milyon doların hiç gerek yokken dönemin hükümetine verilmesine kişisel çıkarları uğruna sessiz kalan bu zihniyeti Üniversitemiz çalışanları asla unutmamalıdır.

Geçtiğimiz yıl içerisinde, iç hizmetler döner sermaye personeli için münhal açılıp kadroya aktarılmaları için çalışmalar yapılırken, yine aynı internet sitesinin sahibi olan arkadaşlarına sürekli olumsuz ve süreci engellemeye yönelik yazılar yazdırarak bu münhalleri bile engellemeye çalışmışlardır. 

Döner sermaye personeli sorununun, yetkili oldukları dönemde kendileri tarafından yaratıldığını unutturmaya çalışma çabaları boşadır. Bu sorunun çözümüne yönelik yapılan çalışmaları engellemeye çalışmaları hakkında ise söylenecek söz bulamıyoruz. Perde gerisinde tüm bunları yapmakta olan birsen, hangi yüzle referandum talep etmektedir?

Tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gereken bu sıkıntılı dönemde, bu kişilerin kime ve neye hizmet için böyle bir yol seçtiklerini anlamak mümkün değildir.

Sendikamız DAÜ Per Sen, bu şahısların geçmiş yönetimle birlikte yaratmış olduğu maaş, özlük hakları ve kadrolarla ilgili sorunların çözümü hakkında çalışmaktadır.

Sendika olarak emekçi personelin özlük haklarını korumaya, kurumun sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi ile ilgili gerekli adımların atılması için uğraş vermeye devam etmekteyiz.

Gelişmelerle ilgili gerçek DETAY’lı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımızla.

 

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