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Sarı sendika persen bu kez Akademik Sendikayı hedef aldı!

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Sarı sendika DAÜpersen bu kez Akademik Sendikayı hedef aldı!
Sarı sendika persen bu kez Akademik Sendikayı hedef aldı!

Sarı sendika DAÜpersen bu kez Akademik Sendika DAÜ-SEN'i  hedef aldı!

İşte sarı sendika DAÜ persen'in çalışanlara gönderdiği mektup

Bugünkü toplantıda herhangi bir tasarruf tedbiri konuşulmadı. Bu, toplantı tutanakları ile sabittir.

Konuşulan, VYK ile DAÜ-SEN arasında uzlaşılan taslak bir protokol olmuştur.Toplantıda yer alan VYK, Rektörlük ve Daü Sen yetkilileri de konuşulanların şahididir.

Bu konuda gerçeklerin bilinmesi açısından, toplantıda konuşulan ne ise, VYK, REKTÖRLÜK  ve DAÜ-SEN’İ açıklamaya davet ederiz.

Bu yaşananlar gösteriyor ki bu zihniyet bu tür gerçek dışı haberlerle insanların aklını karıştırmaktan, kurumu kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaktan ve zarar vermekten asla vazgeçmeyecektir .Kurum ve çalışanlar umurlarında bile değildir.

Bugün olmasına rağmen, hala daha ne VYK, ne de Rektörlük Sendikamıza resmi bir belge vermemiştir. Niyetlerinin ne olduğunu Sendikamıza en kısa sürede bildirmelerini talep ediyoruz.

Yasa ve TİS gereği, oluşan Hayat Pahalılığı işçi/memur maaşlarına eksiksiz yansıtılmalıdır. Aksini kabul etmeyeceğiz. Bu konuda her türlü hukuki süreç için hazırlığımızı tamamladığımızı bilmenizi isteriz.

Her türlü gelişmeyi sizlerle gerçek DETAY’larıyla paylaşmaya devam edeceğiz.

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