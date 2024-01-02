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Sarı ve sürekli basın kartları başvuruları için bugün son gün

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Basın Kartı Komisyonu, Sarı ve sürekli basın kartları için başvuruların bugün son gün olduğunu açıkladı.
Sarı ve sürekli basın kartları başvuruları için bugün son gün

Basın Kartı Komisyonu’nun, 2024 yılı için ilk dönem başvuruları, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekretaryasına 02 Ocak Salı gününe kadar yapılabilecek.

Basın Kartı Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, “Sarı Basın Kartı, Kuzey Kıbrıs’ta çoğulcu bir komisyon tarafından, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve kimlere verildiği ilan edilen tek basın kartıdır ve gazeteciler için son derece önemlidir” denildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığındaki komisyonda Dış Basın Birliği’ni temsilen Fevzi Tanpınar, Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ertan Birinci, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Tarkan Kavaz ve sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu yer alıyor.

BASIN KARTI BAŞVURU KOŞULLARI

Basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon veya iletişim alanındaki bir üniversite veya yüksekokul mezunları, bir basın kuruluşunda, kesintisiz 1 yıl; başka bir alanda üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 18 ay; üniversite veya yüksekokul mezunu olmayanlar ise kesintisiz 4 yıl çalıştıktan sonra ‘Sarı Basın Kartı’ başvurusuna hak kazanıyor.

KKTC yurttaşları, kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesi, özelde görev yapıyorsa sigorta yatırım belgeleri ile birlikte başvuru yapabiliyor.

Yurttaş olmayan kişilerin ise ikamet ve çalışma izni yanı sıra çalıştığı basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmesini tebliğ etmesi gerekiyor.

Sürekli Basın Kartı başvurusu için 20 yıl kesintisiz veya 25 yıl kesintili basın kartı taşımak şartı aranıyor.

Sarı ve Sürekli Basın Kartı başvuru koşulları ayrıca başvuru formu https://www.basinkarti.org/ adresinden temin edilebiliyor.

Sarı ve Sürekli Basın Kartı başvuruları için ücretin 100 TL olduğu da belirtildi.

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