"Sarı Vekil Bertan Zaroğlu ve mensubu olduğu Yeniden Doğuş Partisi’nin açıklamalrı sınırı oldukça zorladı"

El-Sen'in yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Ülkeye öğrenci olarak gelen ve daha sonra imtiyazlı bir şekilde vatandaş yapılan Sarı Vekil Bertan Zaroğlu ve mensubu olduğu Yeniden Doğuş Partisi’nin sendikamız ve üyelerimizle ilgili yaptıkları gerçeğe dayanmayan ve tamamı ile iftiralarla dolu açıklamaları sınırları oldukça zorlamış durumdadır.

Daha önce belden aşağı konuşmaları ve hakaretleri yüzünden yargı tarafından mahkum edilmiş bir sarı vekilin kalkıp bu topluma enerji üreten ve bu görevlerini yerine getirdikleri sırada 8 tane görev şehidi veren Elektrik Kurumu çalışanlarının üyesi olduğu EL-SEN’e “Sarı sendika” demesi tamamı ile hadsizliktir. Seviyesi düşük ve bu toplumun değerlerine uygunsuz bir dile sahip olan malum zatın yine haddini aşarak sendikamızı “Üçlü çete” olarak adlandırdığı bir oluşumun parçası olarak gösterme çabası ve kurumun çıktığı ihalelerden rant elde ettiği iftirasında bulunması bizlere yargı yolunu açmıştır. Zaroğlu ve onun gibi haddini aşan kişilerin iftiraları ile yalanları karşısında sessiz kalmayacağız ve kültürümüze yakışır bir şekilde yargımızın önünde bu sarı vekilin ortaya attığı iftiraları ispatlamasını talep edeceğiz.

Geçmişten günümüze kadar hakaretleri, iftiraları ve haddini aşan yorumları yüzünden yargı tarafından mahkum olmaya alışkın olan bu zat eminiz ki yine tükürdüğünü yalamaktan hiç gocunmayacak ve attığı iftiralardan dolayı bizlerden özür dilemek zorunda kaldıktan bir süre sonra yine yüzü kızarmadan yalanlarına devam edecektir. Ancak sarı vekil ve onun gibi bu yollara başvuran herkes çok iyi bilecekler ki, EL-SEN bu zihniyete asla geçit vermeyecektir. Gerektiği yerde hukuksal mücadelemiz ile onları susturacağız, gerektiğinde ise geçmişten günümüze kadar verdiğimiz onurlu mücadelemizle.

Saygılarımızla;"