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Sarı Yelekli protestocuyu öldüren Hollandalı kamyon şoförü tutuklandı

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Belçika'nın Visé kentinde Sarı Yelekli bir göstericiyi bilerek öldürdüğü gerekçesiyle 56 yaşında bir Hollandalı kamyon şoförü tutuklandı.
Sarı Yelekli protestocuyu öldüren Hollandalı kamyon şoförü tutuklandı

Olay, Cuma gecesi Liege kenti yakınlarındaki Belçika - Hollanda sınırında Sarı Yelekliler tarafından kapatılan E - 25 otoyolunda meydana geldi.

Belçikalı bir grup Sarı Yelekli protestocu, gece yarısı otoyol üzerinde barikat kurdu. Liege'den Hollanda'nın Maastricht kenti yönüne giden kamyon şoförü, aracını barikattaki protestocuların üzerine sürdü.

Kamyonun çarpması sonucu 50 yaşındaki Roger B. adlı protestocu hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Hollandalı şoför, çarpmasının ardından durmayarak yola devam etti.

Belçika savcılığı, plakası belirlenen kamyonun şoförü hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı. Hollanda'nın Tilburg kenti yakınlarındaki bir otoparkta bulunan kamyonun 56 yaşındaki sürücüsü, Cumartesi gececi gözaltına alındı.

Savcılığa göre, sürücü, Sarı Yelekli protestocuları göremesine rağmen yola devam etti ve göstericilere bilerek çarptı.

Belçika yasalarına göre, kasıtlı şekilde ölüme neden olan sürücüler 3 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Ölen protestocu için Belçika'nın Liege kentinde bir anma töreni düzenlendi. Törene 300 civarında Sarı Yelekli katıldı.

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