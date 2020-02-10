Sarı Yelekliler Çalışma Bakanlığı önünde

2020 yılının ilk asgari ücretinin belirlenmesi beklenen bugünkü toplantı öncesinde Çalışma Bakanlığı önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İşte o açıklama;

Siz 41.000 kişiyi temsilen, söz verdigimiz gibi halk icin, #gelecek için mücadeleye devam‼‼‼

ASGARI ücretin hak ettiği yeri bulmasi için....

ÇALIŞMA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANLIGI ÖNÜNE, SIZ ASGARI ÜCRETLİLERE ÇALISAN EMEKÇİ KARDESLERIMIZ IÇIN DESTEGE GELDIK....

YOL YOKSA SEYRÜSEFER DA YOK KOMITE ÜYELERİ OLARAK HALK IÇIN YURUMEYE DEVAM EDECEYIK