Sarı Yelekliler harelti yayılıyor: Tunus'ta 'Kırmızı Yelekliler' çağrısı

Tunus'ta bir grup genç, cumartesi akşamı ülkede değişim talep etmek için Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' hareketinden etkilenerek 'Kırmızı Yelekliler' kampanyasının başlatıldığını duyurdu. Gençler kampanyanın resmi olarak başlatıldığını ve hareket koordinasyon noktalarının oluşturulmaya başlandığını duyurmak için internet ve sosyal medya aracılığıyla bir bildiri yayınladı.

'TUNUS'U GÜVEN YOKLUĞUNDAN KURTARMAK İÇİN KAMPANYAYI ÖRGÜTLÜYORUZ'

İran Press'te yer alan habere göre yayınlanan bildiride, “Bugün biz resmi olarak ilan ediyoruz; biz Tunuslu bir grup genç, Tunus’u güven yokluğundan kurtarmak için ‘Kırmızı Yelekliler’ kampanyasını örgütlüyoruz” denilirken eylemcilere göre bu hamlenin, başarısızlık, yolsuzluk, hayat pahalılığı, işsizlik, kötü yönetim, devlet kurumları üzerindeki hâkimiyet ve devam eden yoksullaşma politikalarına yanıt anlamı taşıdığı aktarıldı.

'KIRMIZI YELEKLİLER TUNUS HALKININ MÜCADELESİNİN DEVAMI'

Tunus'un 2011 devriminden bu yana elde ettiği demokratik geçiş başarısına rağmen buna ekonomik ve sosyal dönüşüm eşlik etmezken gençlerin saflarında işsizlik yaygınlaştı. Halkın yaşam koşulları daha da ağırlaşırken, taahhüt edilen reformlar tamamlanmadı.

Yayınlanan bildiride ‘Kırmızı Yelekliler’ hareketinin Tunus halkının mücadelesinin bir devamı olduğu ve Tunusluların onurunu ve hakkını geri getirme yönünde bir adım olduğu belirtildi.