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Sarı Yeleklilerin protestolarına kısmi yasak

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Fransız polisi cumartesi günü sarı yeleklilerin Paris'teki Champs-Elysees bulvarında protesto gösterisi yapmasını yasakladı. Hükümetin orduyu göreve çağırması tepki çekti.
Sarı Yeleklilerin protestolarına kısmi yasak

Fransa’da polis Sarı Yelekliler'in geçen hafta düzenlediği protesto gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle cumartesi günü Champs-Elysees bulvarı, Elysee Sarayı, tarihi "Arc de Triomphe de l'Étoile" (Zafer Takı) anıtı ve Ulusal Meclis yakınlarında protesto yapmayı yasakladı. Toulouse, Marseille ve Nice kentlerinde de bazı yasaklar getirildi.

Geçen hafta cumartesi günü Paris'te düzenlenen protesto gösterisine şiddet yaşanmış ve bir grup Champs-Elysees bulvarındaki bazı dükkanları ve otomobilleri ateşe vermişti. Bulvar üzerine kurulan ve ateşe verilen barikatlardaki alevler bir apartmana sıçramış ve çıkan yangın nedeniyle 11 kişi yaralanmıştı.

"Sıfır tolerans"

Fransa’da hükümet Sarı Yelekliler'in geçen haftasonu düzenlediği protesto gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle baskı altında. Paris valisi yasaklara karşı gelenlerin hükümetin aldığı sert önlemler kapsamında cezaya çarptırılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner de polisin göstericilere "sıfır tolerans" göstermesini istedi.

Polis Paris'in diğer bölgelerinde barışçıl protestolar yapılabileceğini ancak olay çıkaran grupların derhal dağıtılacağını açıkladı.

Ordu göreve çağrıldı

Öte yandan Fransız hükümetinin orduyu göreve çağırması eleştiriliyor. Hükümet ordunun göstericilerle yüz yüze gelmeyeceğini ve sadece kamu binalarını koruyacağını savunuyor. Ancak Paris askeri yöneticisi Bruno Le Ray'in askerlerin hayati tehlike olduğu taktirde ateş açmaya yetkili olduğunu açıklaması büyük tepki çekti.

Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başlamıştı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor.

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