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Sarı Yelekliler,yasaklamalara karşın dokuzuncu haftada yine sokakta

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Fransa’da Macron’un ekonomi politikalarını ve hayat pahalılığını protesto eden Sarı Yeleklilerin eylemi yasaklamalara karşın dokuzuncu haftasında sürüyor. Fransa İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 80 bin polisi görevlendirdiğini açıkladı.
Sarı Yelekliler,yasaklamalara karşın dokuzuncu haftada yine sokakta

Fransa’da Macron’un ekonomi politikalarını ve hayat pahalılığını protesto eden Sarı Yeleklilerin eylemi yasaklamalara karşın dokuzuncu haftasında sürüyor. Fransa İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 80 bin polisi görevlendirdiğini açıkladı.

Fransa’da Kasım ayında akaryakıt zamlarına karşı başlatılan Sarı Yelek eylemleri dokuzuncu haftasında devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarına ve hayat pahalılığına karşı bir araya gelen eylemciler bugün de ülke genelinde sokaklara çıktı.

Başkent Paris’in yanısıra valilikçe yasaklanmasına karşın Bourges kentinde de sokağa çıkan Sarı Yelekliler toplumdaki öfkenin dinmediği mesajını veriyor.

Paris Savcılığı şehir merkezinde tarihi mekanların olduğu bölgede tüm gösterileri yasakladığını açıkladı. Başkentte toplanma alanlarına girmeye çalışanların üstü arandı. Aramalar sırasında 20'yi aşkın eylemci gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanlığı gösterilere karşı ülke genelinde 80 bin polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Geçen haftaki eylemlere ülke genelinde 50 bin kişi katılmıştı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, şiddete karışan göstericilerin sert bir biçimde cezalandırılmasını öngören bir yasa tasarısını gelecek ay Fransa Parlamentosu’nun oyuna sunacağını açıklamıştı.

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