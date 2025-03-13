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Sarıçiçek: Casino sektörünün ekonomik hacmi , 1 Milyar 200 milyon dolar

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Ayhan Sarıçiçek, casino sektörünün KKTC ekonomisinde yıllık 1 Milyar 200 milyon dolarlık hacme sahip olduğunu ve casino işletmelerinin vergi ödeme oranlarında dünyada en üst sıralarda yer aldığını belirtti.
Sarıçiçek: Casino sektörünün ekonomik hacmi , 1 Milyar 200 milyon dolar

Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, Serhat İncirli'nin sunduğu "Serhat İncirli ile Günaydın" adlı programa katılarak, casino sektörüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sarıçiçek, özellikle casino turizmine ilişkin önemli veriler paylaştı. Geçtiğimiz yılbaşı haftasında KKTC'ye gelen yolcuların büyük bir kısmının eğlence odaklı olduğunu belirten Sarıçiçek, Ercan Havalimanı işletmesinin yılbaşı haftasında 95 bin 40 yolcuyu ağırladıklarını ve bunun en az yüzde 60'ının casino eğlencesi amacıyla geldiğini söyledi. Ayrıca, 2023 yılına ait vergi listelerinin yayınlandığını ve casinolu otel işletmelerinin, KKTC'deki vergi ödeme oranlarının en üst sıralarda yer aldığını açıkladı.

Sarıçiçek, 2023 yılında casinolu otel işletmeleri tarafından ödenen vergi miktarının 1 milyar 549 milyon TL olduğunu ve bunun kurumlardan yapılan tahsilat bakımından gelirin büyük bir kısmını oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, sektörün devlet ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Sarıçiçek, casinolu otel işletmelerinin ülke ekonomisine yılda yaklaşık 1 Milyar 200 milyon dolar katkı sunduğunu ifade etti.

Yıllık 65 milyon dolara yakın vergi ve 35 milyon dolara yakın ruhsat harcı ödeniyor

Casino sektörünün KKTC ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkat çeken Sarıçiçek, Casino işletmelerinin son geçen vergi yasasıyla yıllık 65 milyon dolara yakın vergi ve 35 milyon dolara yakın ruhsat harcı ödediklerini belirtti. Ayrıca, sektörün turizme katkılarının büyüklüğünü vurgulayan Sarıçiçek, casino turizmi ile ilgili yapılan organizasyonların da turizm sektörüne büyük katkı sağladığını ifade etti.

Turnuvaların etkisi ve polis giriş yasağına eleştiri

Sarıçiçek, casino işletmelerinin düzenledikleri turnuvaların turizm sektörüne olumlu etkilerinden bahsederken, turnuva katılımcılarının elit kişilerden oluştuğunu ve büyük miktarlarda para harcadıklarını belirtti. Bununla birlikte, belirli kişilere uygulanan giriş yasağı uygulamaları konusunda eleştiride bulunan Sarıçiçek, yasakların gereksiz olduğunu ve turistlerin psikolojisini olumsuz etkilediğini dile getirdi. KKTC hariç, casino faaliyeti olan diğer hiçbir ülkede yasak olmadığını ekleyen Sarıçiçek, “Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle anlamsız bir yasak yoktur.” dedi.

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