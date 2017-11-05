Sarıçizmeli: “Bu ülkede var olmak üretmekten geçer"

Kontrolden geçmiş yerel ürünlerin satılacağı Cittaslow Mehmetçik Market, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kontrolden geçmiş yerel ürünlerin satılacağı Cittaslow Mehmetçik Market, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, törene Meclis Başkanı Sibel Siber ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Bundan böyle her Pazar açık olacak olan ve bölgede bulunan 31 kayıtlı üretici tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulacağı markette, zeytin ve zeytin ürünlerinin yanı sıra, mevsimine göre meyve ve sebze, karkas kuzu eti, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri alıcılarıyla buluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Mehmetçik Belediyesi’nin öz kaynakları ile finanse edilen markette çevre dostu ambalajların kullanılacağı ve herhangi bir plastik poşete yer verilmeyeceği ifade edildi.

Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bir ülkede var olmanın üretmekten geçtiğini kaydederek, yerel üreticilere sahip çıkarak desteklediklerini belirtti.

Açılışı gerçekleştirilen pazarın sadece Mehmetçik’e ait olmadığını, bütün ülkeye hizmet vereceğini kaydeden Sarıçizmeli, katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, siyasette iki türlü insan bulunduğunu, bunlardan birinin ülkeyi düşünmeden har vurup harman savuran, diğerinin ise üreterek iş imkanları yaratan insan olduğunu kaydederek, Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli’nin üreterek bu topraklara sahip çıktığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında, Mehmetçik’te hep birlikte güzel bir projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, “Önce hayal edildi, sonra hayata geçirildi. Az önce belediye başkanının dediği gibi önüne zorlukla çıktı, ama kararlık inanma ve ekip ruhu bu zorlukları yendi ve bu proje bugün güzel bir sonuçla karşımıza çıktı” dedi.

Bir sağlıkçı olarak da söz konusu pazarın önemine değinen Siber, gelişen teknolojinin insanoğlunu fakında olmadan mekanikleştirdiğini anlattı.

Siber, “İşte bu pazar yeri; özellikle git gide hızlanan fast - food kültürünün arttığı insanların birbirinden uzaklaştığı dünyada ayrı önem taşıyor” diyerek, söz konusu pazarda sağlıklı ürünlerin tüketiciyle buluşturulduğunu vurguladı.

Pazar yerinde ayrıca insanların bir araya gelerek, birlik ve beraberliklerini de arttırdığını kaydeden Siber, “Bu aynı zamanda aidiyettir, yerini sevmektir, ‘burası benim yerimdir, burada ben güzellikler yaratacağım’ demektir o yönüyle de kutluyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Siber’in konuşmasının ardından Cittaslow Mehmetçik Market’in açılışı gerçekleştirildi. Yerel üreticilerin ürettikleri ve kontrolden geçen ürünlerin satışa sunulacağı market, bundan böyle her Pazar tüketiciyle buluşacak.