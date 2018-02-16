Sarıçizmeli, Demir’in açıklamaları yanıltıcı ve eksik

Mehmetçik Belediye Başkanı ve Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağı Koordinatörü Cemil Sarıçizmeli, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in Cittaslow Kuzey Kıbrıs ağıyla ilgili açıklamasının yanıltıcı ve eksik olduğu görüşünü belirtti.

Sarıçizmeli, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in bugün yaptığı açıklamayı yanıtladığı yazılı bir açıklama yaptı.

Demir’in yanıltıcı ve eksik bilgi verdiğini kaydeden Sarıçizmeli, Demir’in bugüne kadar yapmadığı ve yaptırmadığı çalışmaları bundan sonra niye ve hangi mantıkla yapacağını sordu.

Sarıçizmeli, Katip Demir’in 11 Aralık 2016’da Mehmetçik’te yapılan toplantıda Cittaslow Tüzüğü’nün 27. maddesi uyarınca üye kentlerin oy çokluğu ile Ulusal Koordinatör seçildiğini, bu görevin ona Uluslararası Koordinasyonu Komitesi’nde Kuzey Kıbrıs Ağı’nın doğal temsilcisi hakkı verdiğini, yani 2017 Genel Kurulu veya herhangi başka bir genel kurulda seçilme diye bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

“TÜZÜĞÜ İNCELESİN”

Bunun tüm ağ koordinatörlerine verilen bir temsiliyet olduğunu ve Demir’in zikrettiğinin 10 koltuk değil, ağ sayısı ve doğal üyeliklerden oluştuğunu, “Ülke Ağları Başkanları Kurulu” diye bir kurulun da bulunmadığını anlatan Sarıçizmeli, dünkü genel kurulun yasa dışı olduğunu iddia eden Katip Demir’in Cittaslow Tüzüğü’nü incelemesini istedi.

Cemil Sarıçizmeli, Cittaslow Tüzüğü’ nün 27. maddesinin toplantı çağrılarının ve kararlarının ulusal koordinasyonu komitesine ait olduğunu açıkça belirttiğini kaydederek, şunları ifade etti:

“Bu da yeter sayısı bulan diğer belediye başkanlarının veya temsilcilerinin istediği zaman toplantı yapma ve karar üretme yetkilerinin olduğu anlamına gelmektedir. Eğer sayın başkan zahmet edip tüzüğü incelemiş olsa idi bugünkü yaptığı ve tamamı ile yanıltıcı iddialar içeren açıklamasının ne kadar komik olduğunu anlayacaktı.”

“2019 GENEL KURULU BÜYÜK İHTİMAL KIBRIS’TA YAPILAMAYACAK”

Sarıçizmeli, 2016’da İtalya’nın Vizela kentindeki Uluslararası Cittaslow genel kurulunda büyük uğraş sonucu 2019 genel kurulunun Kıbrıs’ta yapılması hakkını kazandıklarını ancak Katip Demir’in 15 aydır hiçbir ulusal veya uluslararası toplantıya katılmaması, ulusal ağı da çalıştırmaması yüzünden genel kurulun büyük ihtimalle Kıbrıs’ta yapılamayacağının anlaşıldığını bildirdi.

Cittaslow International web sitesinde 2019 Genel Kurulu’nun tarih ve yerinin 21-23 Haziran tarihinde Orvieto İtalya olarak görüldüğü bilgisini paylaşan Sarıçizmeli, şu ifadeleri kullandı:

“NE KADAR ÖNEMSEDİĞİNİN KANITI”

“Bir ağ başkanının, kendi temsil ettiği bir ülkeden çalınan bu önemli organizasyondan bir haber olması onun bu görevi ne kadar önemsediğinin en büyük kanıtıdır. Sayın başkan halen daha bu güne kadar yapmadığı, yaptırmadığı çalışmaları bundan sonra niye ve hangi mantıkla yapacak? Bu genel kurul artık yüksek ihtimal bizim değil.”