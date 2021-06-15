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Sarıçizmeli: Maksat Maraş temizlensin, teker dönsün, selfieler çekilsin

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Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli yol temizliği için para ayrılmamasına tepki gösterdi
Sarıçizmeli: Maksat Maraş temizlensin, teker dönsün, selfieler çekilsin

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, para yok denilerek Karayolları Dairesi’nin bütçesinin ve çalışan sayısının artırılmamasına rağmen, Maraş’ın temizliği için Mağusa Belediyesi’ne 980,000 TL kaynak aktarılmasını eleştirdi.

İşte Cemil Sarıçizmeli’nin sosyal medya paylaşımı:

“Maliyede para yok. Anlarım; pandemi koşullarının getirdiği ekonomik daralma hepimizi etkiliyor. Karayolları Dairesi’nde ne personel ne de bütçe. Bunu da anlarım. Dairenin fişini çekmişler, beden ölümü bekleniyor. Gerek mi kaldı dairelerimize?!

Ama aynı bakan ve idarecilerin bir taraftan para, personel yok deyip diğer taraftan Mağusa Belediyesi’ne Maraş’ın temizliği için 980,000 TL kaynak aktarabilmesini anlamam. Ama Maraş’ın temizliği önemli. Sonuçta bisiklet sürüp bolca selfie çekilmesi önemli. Yüzlerce araçta binlerce canın her gün kullandığı yollara kaynak ayırmak önemsiz ama. Ölenler de iki gün sonra unutulur nasıl olsa. Önemli olan temiz bir ‘ölü’ kentin içinde çekilen fotoğrafın ölümsüzleştirilmesi.

Geriye kalan yine bize kaldı. Aman hiç kimse Karayolları iş yapıyor diye sevinmesin lütfen. İş yine başa, yine kendi cebimize kaldı. Olsun. Başka canlar gitmesin diye giden yine bizim paramız olsun. Maksat Maraş temizlensin, teker dönsün, selfieler çekilsin.

Cittaslow Mehmetçik’ten sevgiler…

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