Sarıçizmeli: Plajı ve Büfeyi Belediye çalıştırmaya devam edecek!

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı olan Mehmetçik Halk Plajı ile ilgili iddialara cevap verdi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı olan Mehmetçik Halk Plajı ile ilgili iddialara cevap verdi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli Detay Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu ve Mehmetçik Belediye Meclisi’nin sadece “Bostan Beach Resturant” işletmesi ile ilgili karar aldığını söyledi.

PLAJI KONUŞTURMAM!

Sarıçizmeli Plaj hiç konuşulmadı ben zaten bu konuyu konuşmam da konuşturmam da şeklinde açıklamasına devam etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli Detay Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Bafra Halk Plajını ve de büfeyi Mehmetçik Belediyesi’nin çalıştırmaya devam edeceğini söyledi. Mehmetçik Belediye Meclisi’nin ürettiği kararın sadece resturantın işletmesi ile ilgili olduğunu belirtti.

PLAJ YİNE ÜCRETSİZ OLACAK

Başkan Sarıçizmeli bundan önce olduğu gibi yine plajın halkın kullanımında olacağını ve ücretsiz olacağı da belirtti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Bafra Halk Plajı’nın yönetimsel değişikliğe ihtiyaç vardır, verimli bir çalışma ortamına ihtiyacı olduğunu kaydetti.

HEDEF KALİTELİ HİZMET

Otelcilik, restorancılık başka bir meseledir, bu ayrı bir sektördür bu alanda profesyonellik gerektirir. Kamu, idareci konumda olmalı. Daha profesyonel bir anlayışla yönetilmesidir esas olay.

Sarıçizmeli Detay Gazetesi’ne yaptığı açıklamada “Bu gibi yerlerin bu mantıkla çalıştırılması mümkün değildir. Farklı bir yöntem izlenmeli. Bu konuda profesyonel bir yapı kurulmalı. Konu Belediye Meclisi’nde tartışıldı. Bizim orda illa da yüksek kar yapmak değildir amacımız, hedefimiz halka kaliteli hizmet etmektir. İstenilen ölçüde bir hizmet verilebileceğini düşünüyorum. Bu yönde bir çalışma yapılacak.”

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ALDI

Resturant’ta daha kaliteli hizmet verilmesi için Mehmetçik Belediye Meclis’i bu konuda karar ürettiğini belirten Başkan Cemil Sarıçizmeli resturant işletmeciliğinin populizm kaldırmayan ve profesyonelce yönetilmesi gereken bir nokta olduğunu belirtti.