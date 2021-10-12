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Sarıçizmeli, proje çalışmalarının devam edip hızlı bir şekilde tamamlanacağının müjdesini verdi

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Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli bölgemizde yürütülen proje çalışmalarını yerinde inceledi.
Sarıçizmeli, proje çalışmalarının devam edip hızlı bir şekilde tamamlanacağının müjdesini verdi

Belediye başkanımız Cemil Sarıçizmeli bölgemizde yürütülen proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Finansmanı Mehmetçik Belediyesi öz kaynakları ile yapılan Çayırova köyü yağmur suyu drenaj, asfalt kaplama çalışmalarını ve Pamuklu köyü içme suyu altyapısı yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çayırova köyümüzde yürütülen çalışmalar neticesinde 1000 metre yeni asfalt kaplama, 800 metretül parke ve bordür döşemesi, 860 metre büz döşemesi yapılacaktır.

Pamuklu köyümüzde tüm su şebeke hatları değiştirilerek, bugüne kadar hiç yenilenmeyen 5000 metrelik su şebeke hattı yenilenerek bakım onarımı yapılacak.

Belediye başkanımız Cemil Sarıçizmeli iki yıldır Covid - 19’ dan dolayı yaşanan kapanma ve ekonomik sıkıntılara inat önümüzdeki günlerde belediyemize bağlı tüm köylerde bölge halkımızın istek ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak proje çalışmalarının devam edip hızlı bir şekilde tamamlanacağının müjdesini verdi.

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