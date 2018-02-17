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SARIÇİZMELİ'DEN DEMİR'E: "TÜZÜĞÜ İNCELESİN"

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SARIÇİZMELİ'DEN DEMİR'E: "TÜZÜĞÜ İNCELESİN"
17 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nın önceki gün yapılan genel kurulunun geçerli olmadığını iddia etmesi üzerine Mehmetçik Belediye Başkanı Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağı Koordinatörü Cemil Sarıçizmeli, yazılı bir açıklama yaptı...

Sarıçizmeli, Demir’in 11 Aralık 2016’da Mehmetçik’te yapılan toplantıda Cittaslow Tüzüğü’nün 27. maddesi uyarınca üye kentlerin oy çokluğu ile Ulusal Koordinatör seçildiğini, bu görevin ona Uluslararası Koordinasyonu Komitesi’nde Kuzey Kıbrıs Ağı’nın doğal temsilcisi hakkı verdiğini, yani 2017 Genel Kurulu veya herhangi başka bir genel kurulda seçilme diye bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Bunun tüm ağ koordinatörlerine verilen bir temsiliyet olduğunu ve Demir’in zikrettiğinin 10 koltuk değil, ağ sayısı ve doğal üyeliklerden oluştuğunu, “Ülke Ağları Başkanları Kurulu” diye bir kurulun da bulunmadığını anlatan Sarıçizmeli, önceki günkü genel kurulun yasa dışı olduğunu iddia eden Katip Demir’in Cittaslow Tüzüğü’nü incelemesini istedi.

“NE KADAR ÖNEMSEDİĞİNİN KANITI”
“Bir ağ başkanının, kendi temsil ettiği bir ülkeden çalınan bu önemli organizasyondan bir haber olması onun bu görevi ne kadar önemsediğinin en büyük kanıtıdır. Sayın başkan halen daha bu güne kadar yapmadığı, yaptırmadığı çalışmaları bundan sonra niye ve hangi mantıkla yapacak? Bu genel kurul artık yüksek ihtimal bizim değil.”

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