Sarıgül CHP'nin İBB adayı mı olacak?

Ahmet Hakan, yerel seçime en hazır adayın Mustafa Sarıgül olduğunu köşe yazısında paylaştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Mustafa Sarıgül'ü köşe yazısına taşıdı.

Köşe yazısından o sözler:

Ben böyle bir hazırlık görmedim arkadaş!

Sosyal medyadaki fotoğraflarına bakıyorum.

Camide, cemevinde, düğünde, cenazede, sokakta, asker uğurlamada, nişanda hep Sarıgül.

En başa yeniden dönmüş durumda ama sanki yeni başlıyormuş gibi... Zerre üşenmiyor yani...

Büyük ilgi de görüyor Sarıgül gittiği her yerde.

Büyük ilginin arka planında ise şu var:

Şişli’nin epey zamandır köhnemiş, eskimiş, pırıltısını yitirmiş, cazibesini kaybetmiş bir yer olması.

Kısacası eski güzel günlere dönmek istiyor Şişli ahalisi.

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