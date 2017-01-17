Sarıhumma şüphesiyle ölen kişilerin sayısı 47'ye yükseldi

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Minas Gerais eyaletinde sarıhumma şüphesiyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 47'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 180 günlük acil durum ilan edilen Minas Gerais eyaletinin kuzeydoğusunda sarıhumma vakalarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, söz konusu hastalık şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye çıktığı, bunlardan 22'sinin ön laboratuvar sonuçlarına göre ölüm nedeninin "muhtemel sarıhumma vakası" kabul edildiği belirtildi.

Hayatını kaybeden 47 kişinin kesin ölüm nedeninin yapılacak diğer araştırmalardan sonra belli olacağı ifade edilen açıklamada, sarıhumma şüphesiyle ölümlerin 6 yerleşim biriminde görüldüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, 9 ölümle ilgili incelemelerin sürdüğü, sarıhummadan şüphelenilen vaka sayısının ise 152'ye ulaştığı kaydedildi.

Baş ve kas ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş, titreme ve yorgunlukla ortaya çıkan sarıhumma hastalığı, çabuk tedavi edilmezse bir hafta içinde ölüme neden olabilen akut ateşli enfeksiyon hastalığı diye tanımlanıyor. Sivrisineklerden insanlara geçebilen bu hastalık, virüsün ana taşıyıcısı maymunlarda yaygın olarak bulunuyor.

Sarıhumma şüphesiyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Minas Gerais eyaletinin kuzeydoğusundaki bazı yerleşim birimlerinde geçen hafta başında acil durum ilan edilmişti.