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Sarıkaya: AB yaptırımları en çok belediyeleri etkileyecek

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"AK Partili belediyelerin AB fonlarından yararlanan proje sayısı daha fazla"
Sarıkaya: AB yaptırımları en çok belediyeleri etkileyecek

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye üzerinde ekonomik baskıyı artıracak dört kritik başlıkta yaptırım uygulama kararı aldı. HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AB yaptırımlarından en çok belediyelerin etkileneceğini söyledi.

Sarıkaya, "Neden de AB dışişleri bakanlarının uzlaştığı önlemlerin arasında yer alan iki madde ağırlıklı olarak belediyelere doğrudan etki yapacak nitelikte. Bu aşamada sanılmasın ki hükümetin şefkatini daha az gören CHP’li belediyeler yaptırımlardan çok daha büyük etkilenir. Tam tersine, 1. Kesinti getireceğini söylediği hukuktan, insan kaynaklarına, iklimden ulaşıma kadar IPA adı verilen Katılım Öncesi Yardım Aracı fonlarının 2014-2020 arasında toplam tutarı 4,4 milyar euro olan bölümünün bir kısmı" dedi.

Sarıkaya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının, AB fonundan daha önemli olduğunu söyledi. Doğu Akdeniz'de arama faaliyeti sonu hidrokarbon yatağı bulunursa AB ülkelerinin işbirliği yapmak için sıraya gireceğini savundu.

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