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Sarımsağın bu mucizesine inanamayacaksınız

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Sarımsağın bu mucizesine inanamayacaksınız
İşte sarımsak mucizesi...

Antik Mısır'dan bugüne kadar doğal ilaç olarak kullanılan sarımsak; antiseptik, antibakteriyel ve koruyucu özellikleriyle sağlık açısından büyük önem taşıyor. 33 çeşit kükürtlü bileşik, 17 çeşit aminoasit, potasyum, selenyum ve çinko barındıran sarımsak; damar darlığı ve olası kalp krizini riskini azaltmaktan soğuk algınlığı, nezle, boğaz ağrısı, sinüzit ve bronşit gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olan bakterilere karşı savaşmaya kadar birçok fayda sağlıyor.

EN ÖNEMLİ BESİNLERDEN BİRİ

Sarımsağın beslenmedeki rolünü ve sağlıktaki önemini anlatan Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Baş Diyetisyeni Uzman Hatice Baygut; Antik Mısır'dan beri ilaç olarak kullanılan sarımsağın, küçük yapısına rağmen barındırdığı 33 çeşit kükürtlü bileşik, 17 çeşit aminoasit, potasyum, selenyum ve çinko nedeniyle çok önemli bir besin olduğunu belirtti.

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BAKTERİLERE KARŞI SAVAŞIYOR

1920'lerde İsveçli bilim adamları sarımsağın içerisindeki alliin kimyasalını ayrıştırarak, bu kimyasalın, ezildiğinde, sarımsağın kokusundan ve iyileştirici özelliğinden sorumlu olan allisine dönüştüğünü tespit ettiler. Yapılan çalışmalar, antiseptik ve antibakteriyel etkisi yüzyıllar önce fark edilen sarımsağın etken maddesi olan allisinin; soğuk algınlığı, nezle, boğaz ağrısı, sinüzit ve bronşit gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olan bakterilere karşı savaştığını göstermektedir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Kalbi koruyucu sayısız yararı da bulunan sarımsak; trombositlerin damar duvarında birikip pıhtı oluşturmasını azaltarak, damar darlığı ve olası kalp krizini riskini düşürür. Ayrıca, yapılan kontrollü klinik çalışmalarda, sarımsağın total kolesterolün düşürülmesinde yardımcı etkisi olduğu görülmektedir.

SARIMSAK TÜKETİMİNDE BUNLARA DİKKAT EDİN!

Sarımsağın tüketimiyle ilgili öneriler ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar ise şöyle;
– Eğer sarımsağı yiyemiyorsanız, sarımsak kapsüllerini deneyebilirsiniz.
– Keskin kokusunu azaltmak için, besinlerle çiğ olarak karıştırıp yiyebilirsiniz.
– Sarımsağa uygulanan pişirme işlemi, içerisindeki etken maddelerin azalmasına neden olur. Yapılan çalışmalarda, çiğ olarak tüketilen sarımsağın biyoyararlılığının daha fazla olduğu saptanmıştır.
– Sarımsak, içerisinde bulunan sülfürden dolayı (dialil sülfid) bazı kişilerde, midede gaz oluşmasından kaynaklanan mide kramplarına neden olabilir.
– Pıhtılaşmayı engelleyici özelliğinden dolayı pıhtılaşma engelleyici (antikoagülan) ilaç kullananlar mutlaka bir uzmana danışmalıdır.
– Sarımsağın besin değerini korumak için hava alacak şekilde serin ve kuru yerde saklanmalı, buzdolabına konmamalıdır.

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