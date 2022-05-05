Sarımsak ihtiyacının tamamı bu yıl ilk kez yerli üretimden sağlandı

Şifalı bitkilerin başında gelen ve doğal antibiyotik olarak da bilinen sarımsak da bu yıl ilk kez ülkemize ithal edilmedi.

Bunun en büyük nedeni ise yerli üreticilerin ürün çeşitliğini arttırması..

Ülkedeki en büyük sarımsak üreticilerinden biri olan Osman Çalıcıoğlu, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl sarımsakta kalitenin ve verimin daha yüksek olduğunu ifade ederek ilgili bakanlık ile istişare içerisinde olduklarını ve bu yıl ilk kez Çin’den sarımsak ithal edilmediğini belirtti.

Çalıcıoğlu, ülkede yerli üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.