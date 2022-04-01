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‘Şarj çabuk bitiyor’ şikayetleri sonrası Apple harekete geçti

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Apple, iOS 15.4.1 yazılım güncellemesini cihazlara dağıttı. Güncelleme, yazılımı iOS 15.4'e yükseltilen cihazlarda pilin beklenen daha çabuk bitmesi hatasına yönelik düzeltmeyi de içeriyor.
‘Şarj çabuk bitiyor’ şikayetleri sonrası Apple harekete geçti

Apple, bugün akşam saatlerinde iOS 15.4.1 güncellemesini cihazlara yolladı. Güncelleme, cihazlar için hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içerirken, tüm kullanıcıların yeni güncellemeyi yüklemesi önerildi.

PİLİN ÇABUK BİTMESİ SORUNU

Apple, yeni güncellemeyle kullanıcıların pilin beklenenden daha çabuk bittiğine yönelik şikayetlerini çözüme kavuşturmayı amaçladı.

Şirketten, güncellemeyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bu güncelleme, iPhone’unuzla ilgili aşağıdaki hata düzeltmelerini içerir.

* iOS 15.4'e güncelledikten sonra pilin beklenenden daha çabuk bitmesi,

* Braille aygıtlarının, metinlerde dolaşırken veya bir uyarı görüntülerken yanıt vermemeye başlaması,

* Made for iPhone işitme cihazlarının bazı üçüncü parti uygulamalarla bağlantılarının kesilmesi.

19E258 yapı numarasına sahip olan güncelleme; ayarlar, genel, yazılım güncelleme ekranından yüklenebiliyor.

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