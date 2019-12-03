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Şarjdaki cep telefonunda oyun oynarken elektrik çarptı; öldü

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Şarjdaki cep telefonunda oyun oynarken elektrik çarptı; öldü
Şarjdaki cep telefonunda oyun oynarken elektrik çarptı; öldü

Taylandlı Kittisak Moonkitti (28), yatak odasında şarja takılı cep telefonunda oyun oynarken elektrik çarpması sonucunda öldü.

Chonbori bölgesinde yaşayan Moonkitti’nin annesi Rinnaporn Moonkitti, oğluna evi temizlemesi için seslendi ancak yanıt alamadı. İşe giderken oğlunun yanına uğradı ve onu yatağın üzerinde buldu. Birkaç kez seslenmesine rağmen oğlunun tepki göstermemesinden endişelenen Moonkitti, yanına oturduğunda kollarında yanık izleri olduğunu ve nefes almadığını fark etti. Polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

Polis ve sağlık ekipleri eve ulaştığında Kittisak Moonkitti’nin ilk belirlemelere göre cep telefonundan kaynaklanan elektro şok nedeniyle öldüğünü açıkladı. Anne Moonkitti, “Böyle bir şeyin olabildiğine inanamıyorum. Korkunç bir şey bu” diyerek üzüntü ve şaşkınlığını dile getirdi.

 


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