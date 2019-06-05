Şarkıcı Alpay: 3 Fidan'ı ve Berkin'i savunmak terörse teröristim

Alpay, 'Eğer Gezmiş ve arkadaşlarına, Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmek, Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim. Bunu her yerde söylerim' açıklamasında bulundu.

Kendisine terör soruşturması başlatılmasının ardından Duvar’dan Anıl Mert Özsoy'a konuşan ünlü şarkıcı Alpay, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından katledilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla, Gezi direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmenin neyi terör? Ben şarkıyı ithaf ettiğimde salondakiler ayakta alkışladılar. Eğer Gezmiş ve arkadaşlarına, Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmek, Gezi direnişini savunmak terörse ben teröristim. Bunu her yerde söylerim” ifadelerini kullandı.

Alpay, hukuki yollara başvuracağını belirtti.