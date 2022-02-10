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Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan'dan boşandı

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Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan'dan boşandı
Şarkıcı Emrah eşi Sibel Erdoğan'dan boşandı

Şarkıcı Emrah, 2014 yılında evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı. Çiftin boşanma davalarının 2 yıldır sürdüğü belirtildi.

Ünlüler dünyasında bir boşanma haberi de şarkıcı Emrah'tan geldi. Uzun süredir evliliğini bitirmeye çalışan Emrah, eşi Sibel Erdoğan'dan boşandı. Sibel Erdoğan'ın 2 çocuğu ve kendisi için yüksek miktarda nafaka istediği ancak Emrah'ın buna yanaşmadığı konuşuluyordu. Emrah'ın Sibel Erdoğan'dan Elyesa ve Eleysa adlı bir kız bir de erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunuyor.

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