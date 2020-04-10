  • BIST 96.471
  • Altın 362,490
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Şarkıcı Ferhat Göçer, ihtiyaç halinde doktorluk mesleğine dönebileceğini açıkladı

» »
Şarkıcı Ferhat Göçer, bir süre önce emekli olduğu doktorluk mesleğine salgın nedeniyle geri dönebileceğini söyledi
Şarkıcı Ferhat Göçer, ihtiyaç halinde doktorluk mesleğine dönebileceğini açıkladı

Şarkıcı Ferhat Göçer, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nin canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve bir süre önce emekli olup doktorluğu bırakan şarkıcıya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde hekimliğe geri dönmekle ilgili sorular yöneltildi.

İzleyicilerin "Bu dönemde göreve çağrılırsanız doktorluğa döner misiniz?" sorularına Göçer, "Ülkemizin yaşadığı bu süreçte, ön cephede özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarının her daim yanındayım. Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım" cevabını verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Corona’yı atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı: 21 gün uyutularak hastalığı yendim10 Nisan 2020 Cuma 16:00
  • Lady Gaga: 'Hepimiz aynı gemideyiz' ifadesi sahtekârca10 Nisan 2020 Cuma 15:25
  • Canlı hayvan yerken video çeken Koreli Youtuber’a tepki yağdı10 Nisan 2020 Cuma 15:20
  • Athena Gökhan'dan ölüm orucu açıklaması: Kulak vermeliyiz, Grup Yorum halkın sesidir!10 Nisan 2020 Cuma 15:06
  • Stephen King ‘corona’ nedeniyle kitabını değiştirmek zorunda kaldı09 Nisan 2020 Perşembe 21:07
  • Koronavirüs salgınının bitmesi için 70 kurban kestiler09 Nisan 2020 Perşembe 19:07
  • Çin: Koronavirüsü ABD Vuhan'a getirmiş olabilir, bize açıklama borçlu09 Nisan 2020 Perşembe 18:01
  • İsveç'te bir hastanenin talimatı tepki çekti: Yaşlıları yoğun bakıma almayın09 Nisan 2020 Perşembe 17:43
  • Oxfam: ‘Corona’ nedeniyle 500 milyondan fazla insan yoksullaşabilir09 Nisan 2020 Perşembe 16:50
  • Acun Ilıcalı'dan "birleşme partisi"' açıklaması09 Nisan 2020 Perşembe 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti