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Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı

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İmam hatiple ilgili sözleri sonrası Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı
Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı

Dört ay önce konserinde imamhatipler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında; “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Gülşen hakkında “mevcutlu olarak ifadeye getirilmesi” kararı verildi.

ANKA'dan paylaşılan bilgilere göre, İstanbul Emniyeti ekipleri, Gülşen'i evinden gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen Gülşen'in buradaki işlemlerin ardından ifade için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülmesi bekleniyor. 

Sabah gazetesi duyurmuştu

Sabah gazetesi, imam hatiplerle ilgili sözleri sonrası hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen hakkında gözaltı kararı verildiği haberini duyurmuştu. 

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video dün dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen hakkında soruşturma başlatmıştı. 

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