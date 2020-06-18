  • BIST 112.474
  • Altın 379,618
  • Dolar 6,8530
  • Euro 7,6819
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü görüntüler haber oldu

» »
Gülşen, sosyal medya hesabından ev süpürdüğü anları paylaştı. Sütyenle iş yapan Gülşen, paylaşımına "Sabaha kadar süpüreceğim" notunu düştü.
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü görüntüler haber oldu

Ünlü şarkıcı Gülşen, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle İngiltere'deki evini kapatıp Türkiye'ye dönmüştü.

Salgından korunmak için uzun süredir evden dışarı çıkmayan Gülşen, bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yaptı.

Gülşen son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir video paylaştı. Gülşen, bu kez ev süpürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sütyenle iş yapan Gülşen, elektrikli süpürge paylaşımına "Sabaha dek süpüreceğim" yazdı.

Eşi Ozan Çolakoğlu, verdiği bir röportajda "Gülşen hem işte hem de konut işlerinde çok iyi" demişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi12 Haziran 2020 Cuma 19:05
  • WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Tarihe göre arama yapılabilecek12 Haziran 2020 Cuma 19:03
  • Ece Erken'in sevgilisinin boşandığını iddia ettiği belge sahte çıktı.Mahkeme suç duyurusunda bulundu12 Haziran 2020 Cuma 16:56
  • Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs yapamayacak12 Haziran 2020 Cuma 16:54
  • Dezenfektan kullanan veteriner, polis kontrolünde alkollü çıkınca ehliyetine el kondu11 Haziran 2020 Perşembe 19:11
  • Sanal dolandırıcılığa karşı kitap yazan avukatın ismi ve fotoğrafıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar11 Haziran 2020 Perşembe 16:47
  • Pandemiyi yenen Yeni Zelanda'da vahşi tavuk istilası10 Haziran 2020 Çarşamba 18:30
  • Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hayatını kaybetti!10 Haziran 2020 Çarşamba 17:58
  • Beyin ameliyatı olurken zeytin dolması yaptı10 Haziran 2020 Çarşamba 17:57
  • Ferrari'sine 1 milyon 725 bin TL isteyen Kıvanç Tatlıtuğ aracını satamadı!10 Haziran 2020 Çarşamba 17:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti