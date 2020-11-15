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Şarkıcı İrem Derici de Koronavirüs’e yakalandı

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Şarkıcı İrem Derici de Koronavirüs’e yakalandı
Şarkıcı İrem Derici de Koronavirüs’e yakalandı

Şarkıcı İrem Derici, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tat ve koku alma duyusunda kayıp olan Derici,  Covid- 19  testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından test sonucunu paylaşan Derici'nin Koronavirüs'ü 'Menajerimi Ara' adlı dizi setinde kapmış olabileceği iddia edildi. Aynı dizide rol oyan oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu da Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 

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